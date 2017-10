Morro de São Paulo, na Bahia, cobrará taxa de turistas que visitarem a ilha

A partir desta quarta-feira (1) cada turista que quiser visitar Morro de São Paulo terá que pagar R$ 15 para entrar na ilha. A decisão foi anunciada pela prefeitura de Cairu (BA) e isenta crianças menores de 5 anos e idosos a partir de 60 anos.

Polêmica, a cobrança já havia sido anunciada em setembro deste ano. Em 2016 e em 2012 a prefeitura também tentou instaurar a taxa aos visitantes, mas as decisões foram revogadas.

A prefeitura diz que a arrecadação com a taxa, chamada de Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago (Tupa), servirá para melhorar os serviços turísticos e preservação do patrimônio do Arquipélago de Tinharé.

A ideia é estender a cobrança da tarifa, futuramente, às regiões de Boipeba, Garapuá, Moreré e a própria sede da cidade.