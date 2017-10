Veja as cidades que serão visitadas na temporada brasileira de cruzeiros

A temporada brasileira de cruzeiros começa em novembro. Até abril do ano que vem, sete transatlânticos viajarão constantemente entre algumas das cidades e balneários mais bonitos do país e de nações vizinhas (como Punta del Este, no Uruguai). A graça desse tipo de viagem é curtir as mordomias que os navios oferecem, mas, também, ter a chance de conhecer novos lugares: os hóspedes quase sempre têm tempo de descer nos locais visitados. Abaixo, veja os destinos que estarão na rota das embarcações da temporada de cruzeiros.

Santos

O porto de Santos será o principal ponto de partida das viagens da temporada brasileira de cruzeiros. Antes ou depois da navegação, vale a pena explorar os diversos atrativos da cidade paulista. Entre eles se destacam o Museu do Café (instalado em um lindo edifício no qual funcionou, durante boa parte do século 20, a Bolsa Oficial de Café de Santos), o jardim da orla da cidade (perfeito para passeios de bicicleta) e o Aquário santista, com mais de 2.000 animais. Os fãs de futebol devem visitar o Memorial das Conquistas do Santos Futebol Clube, que abriga relíquias de Pelé e companhia.

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro será ponto de partida e destino de muitos cruzeiros da temporada brasileira de viagens marítimas. O porto carioca está em uma região central da capital fluminense, facilitando a vida do turista que quiser explorar a Cidade Maravilhosa. Depois de desembarcar do navio, é possível chegar com relativa facilidade ao Museu do Amanhã (com arquitetura assinada pelo espanhol Santiago Calatrava), ao Pão de Açúcar, à Lapa (onde existem bons bares e restaurantes) e às praias da Zona Sul, como Copacabana, Ipanema e Leblon.

Salvador

Na próxima temporada de cruzeiros será possível realizar viagens de navio entre o Sudeste e o Nordeste, e um dos destinos visitados na região será a cidade de Salvador. Na capital baiana, os cruzeiristas terão a chance de visitar famosos cartões-postais como o Elevador Lacerda, o Mercado Modelo (onde é possível comer uma autêntica comida baiana), a área de Rio Vermelho (cheia de barzinhos para uma cerveja gelada) e o Farol da Barra, de onde se tem uma bela vista para o oceano Atlântico. E, logicamente, reserve tempo para caminhar entre as construções históricas do Pelourinho e arredores (onde está, por exemplo, a lindíssima Igreja e Convento de São Francisco).

Buenos Aires

Buenos Aires, na Argentina, será um dos destinos internacionais visitados por navios que, nos próximos meses, começarão viagens no Brasil. E, na grande maioria dos casos, os turistas terão tempo para descer das embarcações e explorar a cidade portenha. Neste tempo livre, vale a pena percorrer as charmosas paisagens locais, que incluem a avenida 9 de Julio (e seu famoso Obelisco), os cenários modernos de Puerto Madero (onde há restaurantes sofisticados), a Casa Rosada (sede da presidência argentina), as construções coloridas do Caminito e a região de San Telmo, uma das áreas mais agradáveis de Buenos Aires, cheia de cafés e lojinhas.

Montevidéu

Diversos cruzeiros saindo do Brasil irão também visitar a cidade de Montevidéu nos próximos meses. E, assim como Buenos Aires, a capital uruguaia é uma delícia para ser explorada em longas caminhadas. Nestas andanças, percorra com calma o charmoso centro histórico local, que abriga cartões-postais como a Plaza Independencia (onde se destaca a estátua do herói independentista José Artigas), a Plaza del Entrevero (com um lindo chafariz e banquinhos de onde você observar o vai-e-vem da cidade ) e a Puerta de la Ciudadela, um portal de pedra que remonta ao século 18. Ao final, coma um suculento churrasco uruguaio no Mercado del Puerto.

Punta de Este

Punta del Este é um dos mais chiques balneários da América do Sul e, nos próximos meses, será visitada por diversos cruzeiros saindo do Brasil. O local e seus arredores abrigam atrativos como a Rambla Costanera (de onde se pode admirar os edifícios da orla de Punta e os iates que pontuam suas águas) e a faixa de areia conhecida como La Brava, onde está a famosa escultura conhecida como "Los Dedos" (na foto). E, para ver gente bonita e descolada, vá até a praia Montoya, muito frequentada por jovens turistas. Faça também uma visita à Casapueblo, um lindo complexo arquitetônico idealizado pelo artista Carlos Páez Vilaró.

Ilhabela

Para muita gente, Ilhabela tem as praias mais bonitas do litoral paulista. E, para quem gosta de viagens marítimas, a boa notícia é: o destino será visitado por navios da temporada brasileira de cruzeiros. A ilha tem aproximadamente 130 km de costa e, nesta faixa litorânea, se destacam orlas verdadeiramente paradisíacas, como a praia da Feiticeira, da Fome e Jabaquara, tudo ainda preservando um aspecto selvagem. Se o tempo for suficiente, vale a pena contratar uma excursão e ir até a praia do Curral, uma das mais lindas da região.

Ilha Grande

Outro destino paradisíaco do Sudeste que estará na rota dos cruzeiros brasileiros é Ilha Grande, no Estado do Rio de Janeiro. O balneário também abriga praias selvagens de cair o queixo, como Lopes Mendes (para muitos turistas, uma das mais lindas do Brasil), Praia Preta e Praia do Aventureiro. Trilhas no meio da Atlântica, cachoeiras e grutas também fazem parte do cardápio turístico oferecido pela Ilha Grande. Já a Vila do Abraão oferece diversos restaurantes, bares e lojinhas.

Búzios

Búzios é outro destino fluminense que será destino da temporada brasileira de cruzeiros. E, no balneário e em seus arredores, não faltam praias lindíssimas para quem quiser curtir um sol fora do navio. Entre elas está a praia da Tartaruga e a praia de Geribá. Alguns dos cruzeiros também oferecerão passeios de escuna (com bar a bordo) pelas águas locais, que passarão por locais como as praias da Azeda, Azedinha, Ossos e João Fernandes. Também haverá possibilidade de visita à Rua das Pedras, cheia de lojas de artesanatos.

Outros destinos

Além dos destinos citados acima, outros portos brasileiros serão visitados pelos navios da temporada brasileira de cruzeiros. São eles: Ilhéus (BA), Portobelo (SC), Cabo Frio (RJ), Recife (PE), Angra dos Reis (RJ), Maceió (AL), Ubatuba (SP), Fortaleza (CE) e Balneário Camboriú (SC, na foto). Via de regra, os passageiros terão também tempo para descer do navio e explorar alguns dos atrativos destes locais.