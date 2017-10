De Montevidéu a Bogotá, conheça sete capitais sul-americanas imperdíveis

Estados Unidos e Europa são destinos extremamente populares. Mas nunca é demais lembrar que, aqui perto, na América do Sul, há cidades com potencial para divertir (e muito) o viajante brasileiro. Conheça os principais atrativos de sete capitais de países sul-americanos e decida: em qual delas você gostaria de passar suas férias?

Buenos Aires

Imagem: Getty Images

Não surpreende que Buenos Aires seja um destino tão popular entre brasileiros. A capital argentina oferece lugares cativantes como o bairro de San Telmo (com ruas e cafés charmosos), a Plaza de Mayo (ao lado da Casa Rosada, sede presidencial do país) e o divertido bairro de La Boca (onde, além do estádio do Boca Juniors, fica o Caminito, via colorida com restaurantes, lojinhas e shows de tango ao ar livre). Para comer em restaurantes elegantes, vá até a área de Puerto Madero (na foto), hoje, um dos lugares mais badalados da cidade. Um passeio pela avenida 9 de Julio, que exibe o famoso Obelisco portenho, também deve estar nos planos.

Lima

Imagem: Getty Images

Em uma viagem ao Peru, os viajantes não deveriam ignorar Lima. A cidade é um destino divertidíssimo, com praias protegidas por enormes paredões, no topo dos quais começa o terreno por onde se espalha o cenário urbano limenho. A metrópole oferece uma extensa área verde com vista para o oceano Pacífico, onde os turistas realizam agradáveis caminhadas e passeios de bicicleta. O centro histórico de Lima (com construções como a linda catedral da cidade, que remonta ao século 16), o elegante distrito de Miraflores (com ótimos restaurantes para você comer aquele ceviche) e a boêmia área de Barranco são passeios imperdíveis aqui.

Montevidéu

Imagem: Matilde Campodonico/AP

Com seu centro histórico charmoso e bem preservado, Montevidéu é uma das capitais mais agradáveis da América do Sul. Aqui, a graça é fazer longas e despreocupadas caminhadas entre cartões-postais como a Plaza Independencia (coroada pela estátua do herói independentista José Artigas), o palácio Salvo (com quase 100 metros de altura e um dos símbolos da capital uruguaia), a Plaza del Entrevero (com um lindo chafariz e excelente para um descanso) e a Puerta de la Ciudadela, um portal de pedra que remonta ao século 18. Também merecem uma visita a Catedral de Montevidéu e o Mercado del Puerto, onde o turista pode se deliciar comendo um autêntico churrasco uruguaio.

Santiago

Imagem: Getty Images

Moderna, bonita e recheada de atrações gastronômicas e culturais. Assim é Santiago. Na capital chilena, os visitantes se divertem comendo mariscos no Mercado Central (inaugurado em 1872 e com uma bela estrutura de ferro), tomando doses de pisco sour no boêmio bairro de Bella Vista e passeando entre monumentos de grande importância política e histórica, como o neoclássico Palacio de la Moneda (que abriga o poder presidencial chileno). Para ter uma vista panorâmica fantástica de Santiago, suba ao topo do Cerro Santa Lucía, de onde se pode fazer fotos excelentes da metrópole.

Bogotá

Imagem: Thinkstock

Paisagens históricas, ótimos restaurantes e muito agito noturno são alguns dos atrativos da cidade de Bogotá. Um passeio a pé pelo centro da capital colombiana levará o turista até cartões-postais como as charmosas ladeiras da região histórica da Candelária e à Plaza Bolívar (que reúne edifícios como o do Poder Judiciário da Colômbia). Também está na área o Museo Botero (com diversas obras de Fernando Botero, um dos mais célebres pintores e escultores colombianos). Para cair na gandaia, vá até a chamada Zona Rosa, que reúne excelentes bares e discotecas animadíssimas.

Quito

Imagem: Shutterstock

Quito reserva diversas surpresas para o turista, seja com seus monumentos históricos, instituições culturais ou paisagens naturais. Cercada por montanhas, a capital equatoriana abriga atrações como a Iglesia de la Compañía de Jesus (com um interior dourado que deixa os visitantes de queixo caído) e a Plaza Grande, cercada por lindas edificações coloniais. Para ter uma visão panorâmica perfeita da cidade, pegue o teleférico e suba até um mirante natural que existe na paisagem montanhosa sobre a cidade. A Iglesia de San Francisco (na foto) é outro monumento que deve ser visitado.

La Paz

Imagem: Getty Images

Sucre é a capital constitucional da Bolívia, mas é em La Paz que se encontra a sede presidencial do país. A cidade, que chega a estar a quase 4.000 metros de altitude, oferece uma fascinante variedade de paisagens para o turista: sob a imponente montanha nevada Illimani (na foto), surgem atrativos como a Calle de las Brujas (uma via pitoresca recheada de lojas de artesanatos indígenas), a Basílica de San Francisco (inaugurada no século 18) e a linda Calle Jaen (a mais linda rua de La Paz, com ótimos bares e restaurantes). Imperdível é também o Valle de la Luna, uma área cheia de formações rochosas que realmente lembram uma paisagem lunar.