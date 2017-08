Miami x Los Angeles: qual o destino mais legal dos Estados Unidos?

Miami e Los Angeles estão entre os destinos dos Estados Unidos mais populares entre viajantes brasileiros. Os dois lugares se encontram cercados por belas praias, têm uma vida noturna animadíssima, exibem paisagens urbanas fascinantes e oferecem centros de compras capazes de esvaziar o bolso do mais pão duro dos turistas.

Mas, qual deles é mais legal? Abaixo, conheça os principais atrativos das duas cidades e de seus arredores. Na área de comentários da matéria, deixe sua opinião: em qual dos dois lugares você gostaria de passar férias?

Praias

Paisagem de Miami Beach, lugar queridinho de quem curtir praia e agito na região de Miami Imagem: Matt Wade/Creative Commons

Miami e Miami Beach são cidades distintas, mas ficam uma ao lado da outra. Em Miami Beach, estão as mais famosas praias desta área, como South Beach, que exibe uma orla recheada de edifícios art déco (não deixe de admirar a famosa arquitetura do Colony Hotel), bares descolados e gente sarada caminhando pra lá e pra cá sob o forte sol da Flórida.



South Pointe, por sua vez, atrai muitas famílias: o local é metade praia e metade parque, com áreas para passear com o cachorro, veredas para caminhadas e lugares para as crianças brincarem. Já a Bal Harbour Beach é um lugar ideal para relaxar sobre uma areia branca e fofa.

A praia de Santa Mônica é um dos cartões-postais de Los Angeles e região Imagem: Pixabay/Creative Commons

Enquanto o art déco de South Beach faz o turista se sentir nos anos 1930, a área de Los Angeles oferece uma praia que é um verdadeiro retorno à década de 1960. Trata-se de Venice Beach, com um calcadão recheado de músicos tocando violão em troca de moedas, hippies pintando quadros e famílias relaxando na varanda de suas casinhas de madeira.



Venice também tem seu lado “pega-turista”, com bregas lojas de suvenir. Mesmo assim, merece uma visita. Logo ali ao lado, fica Santa Mônica, com um píer que se projeta sobre o Pacífico e que é muito frequentado por casais e famílias. E, para ver uma fotogênica paisagem praiana, faça um rolê por Malibu.

Cultura

A área de Wynwood, em Miami, é forrada por interessantes grafites Imagem: Ines Hegedus Garcia/Creative Commons

O cenário cultural da região de Miami é imenso e variado. Quer admirar lindas obras arquitetônicas? Passeie pelo Art Deco District, em Miami Beach, onde se encontram mais de 900 edifícios de grande valor histórico. Para ver obras de arte, uma das melhores opções é o Bass Museum of Art, que conta com pinturas de artistas como Rubens e Botticelli.



Por sua vez, o bairro de Wynwood ficou famoso por ter diversos de seus muros cobertos por lindos grafites (alguns de autoria de brasileiros, como o Kobra). Se a intenção for entrar em contato com a cultura latina que existe em Miami, não deixe de ir à Little Havana, área da cidade onde vivem muitos cubanos (e seus descendentes) que fugiram de Cuba depois da revolução comandada por Fidel Castro. Restaurantes de comida cubana, galerias de arte latina, lojas de charutos e gente louca para falar mal do Fidel se espalham pela região.

Atração de Los Angeles, o museu Getty Center foi projetado pelo premiado arquiteto Richard Meier Imagem: Sheila Thomson/Creative Commons

Um passeio cultural em Los Angeles não tem apenas a ver com cinema. A região da cidade abriga, por exemplo, museus de primeira linha, como o Getty Center, com obras de Rembrandt e Van Gogh (e sua própria arquitetura, projetada por Richard Meier, ganhador do prêmio Pritzker, é um atração).



O County Museum of Art e o Annenberg Space for Photography também irão encantar os amantes das artes. E, se Miami tem Wynwood, a Cidade dos Anjos tem a Melrose Avenue, por onde se espalham lindos grafites. O lugar não tem tantas opções de arte de rua como Wynwood, mas, mesmo assim, vale a pena caminhar por suas calçadas na caça das obras de arte que enfeitam esta via pública e seus arredores.

Compras

Localizado perto de Miami, o Sawgrass Mills é um dos mais populares outlets da Flórida Imagem: Osseous/Creative Commons

Em South Beach, um dos lugares mais agradáveis para fazer compras é o shopping Lincoln Road Mall, com uma estrutura ao ar livre e lojas de todos os tipos: das mais caras às redes de fast fashion. Por lá, há muitos restaurantes nas calçadas e bares.

Mas, se você realmente quiser bater perna e gastar, a melhor escolha é o gigantesco Aventura Mall, onde se espalham lojas de departamento, lojas de grife, restaurantes e 24 cinemas. Já em Sunrise (a cerca de 50 km de Miami) fica um dos outlets mais famosos do mundo: o Sawgrass Mills, com ofertas imbatíveis.

A Rodeo Drive é o lugar para quem quiser gastar muito dinheiro com compras em Los Angeles Imagem: Pixabay/Creative Commons

Se a carteira estiver muitíssimo cheia, o lugar para fazer compras em Los Angeles é na área da Rodeo Drive, que reúne algumas das lojas de grife mais caras do mundo (e onde você pode se ver, de repente, escolhendo um vestido ao lado da Julia Roberts).



Não são só os ricos, porém, que podem se esbaldar por aqui. Em cidades relativamente perto de Los Angeles, há vários outlets. Os destaques são o Camarillo Premium Outlets, o Ontario Mills Mall Outlets e o Citadel Outlets, todos com ofertas tentadoras. A região conhecida como Fashion District, com lojas com preços em conta, também é uma ótima opção para comprar sem entrar em falência.



Vida noturna

Ocean Drive: uma das vias mais baladeiras de Miami Beach Imagem: Gzzz/Creative Commons

Em Miami Beach, quer curtir um agito regado a margarita e cervejas Corona perto da praia? Busque os estilosíssimos bares e restaurantes que ficam na avenida Ocean Drive (a principal de South Beach) e na Lincoln Road.



Para esticar a noite até a madrugada (ou a manhã do dia seguinte), vale entrar em algumas das muitas baladas insanas que existem em Miami Beach, como a concorridíssima E11even. Se a intenção for arriscar uns passos de salsa, Miami é o lugar: em Little Havana está o Hoy Como Ayer, um dos melhores lugares para dançar música latina nos Estados Unidos.

Show no Viper Room, point roqueiro tradicional de Los Angeles Imagem: Adiamondheart/Creative Commons

Enquanto Miami é ótimo para curtir música latina, Los Angeles é uma das melhores cidades dos Estados Unidos para se esbaldar em uma noite roqueira. Neste cenário, destacam o Viper Room (localizado em West Hollywood e que já teve Johnny Depp como sócio) e o The Roxy (que costuma receber grandes bandas da cena do rock). Para o público que gosta de música eletrônica, a cidade tem também baladas insanas, como a Mustache Mondays (muito popular entre o público gay) e a Sound Nightclub.

Tours

Em Miami, é possível passear por terra e pela água com um veículo anfíbio Imagem: Duck Tours/Divulgação

Não faltam tours guiados para fazer em Miami e região. O Miami Culinary Tours, por exemplo, leva os turistas em uma viagem pelo variado cenário gastronômico da cidade, que inclui as receitas cubanas de Little Havana, comida caribenha em Wynwood e receitas modernas que misturam diferentes culturas em South Beach.



Para os mais corajosos, há o Ghost Tours, que realiza passeios dentro de edifícios e ruas que são considerados mal-assombrados em Coconut Grove, um dos bairros mais antigos de Miami. E há também o Duck Tours South Beach, feito com um veículo anfíbio que passeia tanto pelas ruas como por áreas aquáticas de Miami Beach.

O Universal Studios Hollywood é um dos passeios mais populares em Los Angeles Imagem: Anthony Grigio/Creative Commons

Em Los Angeles, muitos passeios irão, invariavelmente, girar em torno da indústria do cinema. Uma atividade imperdível por lá é a visita ao Universal Studios Hollywood, com espaços de entretenimento baseados em clássicos do cinema como “Tubarão” e “Psicose”.



A Disneylândia também está na região, com seus desfiles do Mickey, castelo da Branca de Neve e outras inúmeras opções de diversão para o turista. E o canal de noticias de fofoca TMZ vai ainda vai mais longe: a empresa oferece um tour cuja grande meta é avistar (e às vezes perseguir) músicos, atores e esportistas famosos pelas ruas de Hollywood. E, sim, apesar de clichê, uma caminhada pela abarrotada Calçada da Fama é uma atividade que deve ser feita pelo turista.