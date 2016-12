É possível dormir bem no avião, mesmo estando na classe econômica

A não ser que você viaje na primeira classe, dormir durante um voo costuma ser uma coisa um tanto ingrata. Mas, acredite: existe um jeito de chegar em seu destino sem parecer um zumbi. Confira abaixo algumas dicas para conseguir dormir com (alguma) tranquilidade no avião.

Getty Images Evite a cafeína Parece óbvio, mas não é: quando fala-se de cafeína, o café preto é só um dos possíveis vilões da história. Alguns tipos de chá e de refrigerantes, por exemplo, são carregados desta substância que aumenta a concentração --tudo o que você não precisa quando está precisando dormir. Na dúvida, vá de infusões leves: camomila e erva-doce, por exemplo, ajudam a relaxar mesmo a trinta mil pés de altitude.

Getty Images Álcool? Melhor não Tem quem jure que uma taça ou duas de vinho é o melhor remédio para dormir durante o voo. Porém, leve em consideração o fato de que, em grandes altitudes, os efeitos do álcool só aumentam --incluindo aí roncos, dor de cabeça, sudorese e...Insônia! Na dúvida, se for beber, que seja com bastante moderação, e não como meio de pegar no sono.

Getty Images Pés para o alto Estique-se o quanto for possível na hora de encontrar uma posição para dormir. Manter os pés no alto ajuda: use a mala de mão como apoio, se necessário. Trazer uma almofada de casa também pode ser boa pedida para deixar o assento um pouco mais confortável. Tirar os sapatos é boa ideia, mas lembre-se de que os pés costumam inchar durante o voo -- escolha sapatos que sejam fáceis de calçar mesmo assim. E, por favor: se você tiver chulé, permaneça com os sapatos. Seus companheiros de voo agradecerão.

Getty Images Escolha bem o seu assento Escolher um assento do lado da janela garante duas vantagens: ter algo sólido no qual se acomodar na hora de cochilar em voos mais longos e manter distância da movimentação do corredor. Para um sono mais tranquilo, outras boas ideias são reservar um assento próximo às asas (onde a turbulência é menor) e longe das áreas mais movimentadas, como os banheiros ou a frente do avião.

Getty Images Um lanche leve A digestão é mais lenta nas alturas, portanto escolha bem o que vai comer antes de embarcar. Um lanche muito gorduroso, por exemplo, pode atrapalhar seu descanso durante o voo. Alimentos como bananas, iogurte, nozes e mel, por exemplo, são boas escolhas porque têm substâncias que colaboram com o sono.